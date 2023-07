Wiedereröffnung nach Sanierung: Städtische Galerie

Nach über drei Monaten öffnet die Städtische Galerie nach umfangreichen Sanierungsarbeiten am 28.7. wieder ihre Pforten und präsentiert gleich drei neue Ausstellungen.

Unter dem Titel „Update!“ erhalten BesucherInnen die Möglichkeit, Sammlungsbestände neu zu entdecken: Verschiedene Themenräume, in denen historische Positionen und Werke der Gegenwartskunst aufeinandertreffen, laden ein, ausgewählte Arbeiten unter aktuellen Fragestellungen zu betrachten und ein breites Spektrum verschiedener künstlerischer Sparten zu erleben.

Bei „It Has A Golden Sun And An Elderly Grey Moon“ handelt es sich um eine Einzelausstellung von Ulla von Brandenburg. Charakteristisch für die gezeigten Filmarbeiten der in Paris und Karlsruhe arbeitenden Künstlerin ist die Verwendung von Vorhängen, Kostümen, Requisiten und inszenierten Schauplätzen. Die dritte Werkschau „Unendliche Zigarettenpause“ ist dem japanischen Maler Tenki Hiramatsu, dem Preisträger des „Kunstpreises der Werner-Stober-Stiftung“, und dessen Malerei gewidmet. -sab