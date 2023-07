William Forsythe hat das Ballett fürs 21. Jh. upgedatet.

Schon in den 90er Jahren entwickelte der zukunftsgerichtete Choreograf am ZKM eine CD-ROM: Mit „Improvisation Technologies: A Tool For The Analytical Dance Eye“ vermittelte er seine Idee der Analyse improvisatorischer Bewegung. Choreografie und digitale Technologie tanzen hier ein Pas de deux, wenn animierte weiße Linien Bewegungen visualisieren. „Die Videos erklären die Grundlagen des Sehens von Bewegung durch das Hinterlassen von Spuren“, so Forsythe.

Lange wurde die CD-ROM von professionellen Kompanien und an Hochschulen genutzt; da sie seit einigen Jahren nicht mehr auf aktuellen Betriebssystemen läuft, sind die „Improvisation Technologies“ jetzt auf eine Website gewandert, die das ZKM mit Forsythe entwickelt hat. Hier finden sich 59 Videoclips, in denen Forsythe seinen Ansatz erklärt, dazu drei Essays von und ein Interview mit dem Künstler.

Die Website ist seit dem 30.6. online, an dem auch die Forsythe-Ausstellung im ZKM eröffnete. Ein Raum darin ist den „Improvisation Technologies“ gewidmet, in Gestalt der Arbeiten „Lecture Demonstations“, „Solo“ und „Movement On Movement“ von dem von Forsythe geprägten Choreografen Noé Soulier. Im Zentrum steht die interaktive Installation „Nowhere And Everywhere At The Same time, No. 2“. -fd