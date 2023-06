William Forsythe: Nowhere And  Everywhere At The Same Time

Interaktive Kunst kann manchmal ganz schön anstrengend sein.

Nicht so bei William Forsythe. Seine begehbare und bewegungs-bejahende Installation „Nowhere And Everywhere At The Same Time“ lädt zu einer ganz spielerischen Selbsterfahrung ein. Hunderte Pendel hängen und schwingen von einem automatisierten Gitter herab; in verschiedenen Tempi, den unterschiedlichen Fliehkräften ausgeliefert, entsteht ein ständig dynamisches Labyrinth, durch das sich ein Weg gebahnt werden will.

Ganz automatisch wird man beim Besuch zum lebendigen Teil einer Choreografie, die das vorausschauende räumliche Verständnis schärft. Mit dieser Installation wird zugleich das Archiv des New Yorker Tanzerneuerers an das ZKM gefeiert. -fd