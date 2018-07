100 Meisterwerke der Medienkunst

Man merkt es ja schon bei gemeinsamen Gesangsversuchen auf Familienfeiern.

Kanonbildung ist gar nicht so einfach. Auch die Annahme, dass sich die unüberschaubare Menge an existierender Kunst, Literatur oder Musik in einem verbindlichen Kanon zusammenfassen lässt, wird im 21. Jahrhundert zunehmend skeptisch gesehen. Nun hat die Medienkunst, für die das ZKM steht, eine auch schon mehrere Jahrzehnte lange Geschichte und ist dennoch schwer zu fassen.

So versucht die Ausstellung „Kunst in Bewegung“, etwas Ordnung in die vielarmigen Entwicklungslinien der Medienkunst zu bringen und macht mit 100 ausgewählten Meisterwerken „mit und durch Medien“ einen Vorschlag, wie solch ein Kanon von Fotografie über Video- und Klangkunst bis zu medial basierter Aktionskunst aussehen könnte. -fd