„In pago Creichgouue“ – mit diesem Eintrag im Codex des Klosters Lorsch, datiert auf den 11.6.769, wird vor 1250 Jahren erstmals eine Landschaft beim Namen genannt, die heute als „Badische Toskana“ und als „Land der 1.000 Hügel“ bekannt ist.



Aus Anlass des Jubiläums ist die Wanderausstellung „1250 Jahre Kraichgau – Vielfalt in Geschichte und Gegenwart“ entstanden, die wohl zum ersten Mal den Versuch unternimmt, in dieser Form die Vielfalt, Besonderheiten und historische Entwicklung des Kraichgaus zu dokumentieren.

26 Tafeln berichten von Adel und Burgen, von Landwirtschaft und Technologie, von Religion und Bevölkerungswandel; auch zahlreiche bekannte Kraichgauer Persönlichkeiten und Sehenswürdigkeiten werden vorgestellt. In den kommenden Monaten wird die Ausstellung zunächst in den Sonderausstellungsräumen des Bruchsaler Barockschlosses gezeigt und soll im Anschluss daran an zahlreichen weiteren Stationen in den vier beteiligten Landkreisen Karlsruhe, Enzkreis, Heilbronn und Rhein-Neckar-Kreis Station machen.

Der Landesverband Badische Heimat hat dem Landstrich ein vom Bruchsaler Museumsleiter und erweisenen Kraichgau-Kenner Thomas Adam redaktionell betreutens Themenheft gewidmet. In 19 Beiträgen haben 21 Autoren auf rund 140 Seiten Aspekte der Regional- und Stadtgeschichte aufgegriffen, man widmet sich aber auch aktuellen Projekten und Perspektiven: So steht das Thema Wein, das im Kraichgau gerade eine innovative Entwicklung erfährt, ebenso im Mittelpunkt eines Beitrages wie der Tourismus, außerdem Architekturgeschichte und aktuelle Baukultur. Von „Landschaft und Leben im Löß“ berichtet Jürgen Alberti, während Alfred Götz, Vorsitzender des Heimatvereins Kraichgau, sich der Entwicklung „vom unbekannten zum lebendigen Kraichgau“ widmet.

„1250 Jahre Kraichgau“ ist für 11,50 Euro auf Bestellung im Buchhandel erhältlich oder beim Landesverein Badische Heimat in Freiburg (Tel. 0761/737 24, E-Mail: info@badische-heimat.de). -ps/pat