21. Architekturtage

Die „Architekturtage“ sind das größte grenzüberschreitende Architekturfestival Europas und finden in 25 Städten entlang des Oberrheins in Deutschland, Frankreich und der Schweiz statt.

Auch Karlsruhe ist beteiligt. Mehrere Vorträge behandeln aktuelle Themen aus der Architektur: Dennis Pohl führt in die Korridore, Büros und Lobbyräume der EU-Gebäude von Kommission bis Parlament. Wie beeinflusst deren Architektur politische Entscheidungsprozesse? (Di, 5.10., 19 Uhr). Susanne Dürr und Nanni Abraham führen in ihre Forschung zum Familienwohnen zwischen privater Kernwohnung und gemeinschaftlichen Wohnformen ein (Sa, 16.10., 19 Uhr, Architekturschaufenster). Bauen aus Holz und Lehm ist derzeit en vogue. Ein Spaziergang durch den Wald hin zu einem experimentellen Lehmbau verdeutlicht die Anforderungen ans Bauen mit natürlichen Rohstoffen (So, 24.10., 14 Uhr, Hardtwald – Zentrum für Waldpädagogik).

Um nachhaltiges Bauen dreht sich auch die Podiumsdiskussion mit Architects For Future, Junge Architektur Karlsruhe und VertreterInnen aus Stadtverwaltung und Wissenschaft (Fr, 29.10., 16.30 Uhr, Architekturschaufenster). Dort sind während des Festivals Ausstellungen zu sehen: Bis zum 8.10. werden Arbeiten gezeigt, die die Hugo-Häring-Auszeichnung erhalten haben. Vom 11. bis 31. zeichnet das Münchner Referat für Stadtverbesserung positive Zukunftsbilder durch mögliche architektonische Interventionen. Zwei Radtouren laden zur architektonischen Erkundung der Stadt: Am Sa, 9.10. geht es von Durlach aus zum Hbf mit Fokus auf neue und alternative Bauansätze von Tiny House bis zur Transformation historischer Bausubstanz (10.30-13.30 Uhr, Treffpunkt: Karlsburg). Die Tour am Fr, 22.10. führt ab 15 Uhr durch den neuen Osten von KIT bis dm (Start: Architekturschaufenster). -fd