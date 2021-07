22. Kamuna

Unter dem Selbstverständlichkeit ausdrückenden Motto „Natürlich Kultur“ steht nach einem Pausenjahr die 22. „Karlsruher Museumsnacht“, bei der zehn Institutionen zum sommernächtlichen Besuch bitten.

Auf das sonst übliche Rahmenprogramm wird verzichtet, der Fokus liegt auf den Dauer- und Sonderausstellungen: Im ZKM können die BesucherInnen mit „BarabásiLab. Hidden Patterns“ in die Welt der Daten und Netzwerke eintauchen, mehr über die kritische Situation unseres Planten erfahren („Critical Zones“), die interaktiven Werke der Sammlung kennenlernen („Writing The History Of The Future“) oder in „ZKM Gameplay. The Next Level“ bei einem Ausflug durch die Geschichte der Videogames selbst zum Controller greifen.

Zum Greifen nahe wird Geschichte im Badischen Landesmuseum; das Stadtmuseum zeigt in den beiden Sonderausstellungen „Gurs 1940. Die Deportation und Ermordung von südwestdeutschen Juden“ aus Baden und der Saarpfalz ins südfranzösische Lager sowie „Mari Parmissi“, eine Wanderschau des Landesverbandes Ba-Wü Deutscher Sinti und Roma; das ebenfalls im Prinz-Max-Palais ansässige Museum für Literatur bietet zwei einstündige Führungen zu Johann Peter Hebel an (18.30+20.30 Uhr); das Verkehrsmuseum feiert sich in seiner Jubiläumsausstellung zum 50.; im Mittelpunkt der Städtischen Galerie stehen die fünf Sonderausstellungen „Verborgene Spuren. Jüdische KünstlerInnen und ArchitektInnen in Karlsruhe 1900-1950“, „Ralf Gudat. The Black, Rhe Green, And The White Gold“, Peco Kawashimas Werkschau „Encounters“, „Daniel Roth. Stac Lee“ sowie Wilhelm Loth. Figuration 1949-1989“, die einen Bogen spannen von der Klassischen Moderne bis zur unmittelbaren Gegenwart und vom regionalen Kulturgeschehen bis hin zum internationalen Kunstdiskurs.

Und das Generallandesarchiv präsentiert gemeinsam mit dem Ev. Oberkirchenrat „Aus der Trennung heraus! 200 Jahre Ev. Landeskirche in Baden“. Weitere Anlaufstellen sind der Badische Kunstverein („Dinge, die wir voneinander ahnen“), das Naturkundemuseum („Kosmos Kaffee“) und das Durlacher Pfinzgaumuseum. Dieses Jahr ist im „Kamuna“-Ticket (zehn Euro, unter 18 Jahre Eintritt frei) keine KVV-Fahrt enthalten. VVK-Start: Sa, 24.7. -pat