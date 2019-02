Wann wird ein Bild ein Raum, wann wird eine Installation ein Bild?

Boglárka Balassa, Vivian Eckstein und Martin Pöll wagen einen Annäherungsversuch an dieses Thema. Es geht in den Arbeitsansätzen der beiden Malerinnen und des Bildhauers darum, sich über ihr Medium hinauszubewegen – oder vielmehr: aus dem Medium heraus in den Ort. Der Titel „237“ thematisiert die Entfernungen zu ihrer jeweiligen Heimat. Zur Finissage gibt es einen Brunch, zur Ausstellung einen Katalog. -rw