24. Karlsruher Künstlermesse

1987 ins Leben gerufen, hat sich die alle zwei Jahre stattfindende „Karlsruher Künstlermesse“ zu einer echten zeitgenössischen Werkschau entwickelt.

Seit 2013 können sich KünstlerInnen aus ganz Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und dem Elsass bewerben. 33 Positionen aus 100 Bewerbungen, die für unterschiedlichste Strömungen der Gegenwartskunst stehen, wurden ausgewählt. Vertreten sind die Jahrgänge 1948 bis 1992, die einen schönen Generationenvergleich ergeben. Gezeigt wird ein vielfältiges, buntes Spektrum aus Malerei, Zeichnung, Aquarell, Collage, Grafik, Druck, Skulptur, Objekt, Fotografie, Video oder Installation und der Verbindung verschiedener künstlerischer Ausdrucksformen. Wer den Preis der „Karlsruher Künstlermesse“ in Höhe von 4.000 Euro erhält, wird erst kurz vor Eröffnung der Messe entschieden. Verbunden mit der Messe ist ein Plakatwettbewerb.

Mit dem Entwurf der Gewinnerin Mio Kojima wird für die „Karlsruher Künstlermesse“ geworben. Der zweite Preis ging an Jannis Zell, der dritte an Lena Thomaka. Die Originale der drei Preisträgerplakate sind auf der Messe zu sehen. Im Unterschied zu den meisten anderen Messen vertreten sich die Künstler hier selbst und sind vor Ort. Zudem gibt es kostenlose Führungen mit Simone Maria Dietz. Am Sa, 13.4., 20 Uhr, spielen Me, Myself & Them mit Sängerin Sandie Wollasch, Martin Meixner, (Piano/Wurlitzer) und Gitarrist Jörg Teichert Pop und Jazz. -rw



Die KünstlerInnen

Anna Andris | Gin Bahc | Anna Bläser | Benno Blome | Eléna Blondeau | Silvia Braun | Adam Cmiel | Sarah Degenhardt | Ursula Donn | Hildegard Elma | Anne Ehrhardt | Holger Fitterer | Frank Frede | Anette C. Halm | Naehoon Huh | Dietmar Israel | Eric Junod | Theresa Klumpp | Beate Kuhn | Rina Kurihara | Lars Lehmann | Hanna Viola Moritz | Adrian Peters | Martin Pöll | Grit Reiss | Sanna Reitz | Christian Schmid | Anja Schneider | Dieter Schwerda | Alexander und Nathalie Suvorov-Franz | Claudia Urlaß | Markus Walenzyk | Verena Wippenbeck