25. Pfinztaler Kunsttage

Wo und wie Kunst entsteht, kann man bei den 25. „Pfinztaler Kunsttagen“ ein Wochenende lang in Augenschein nehmen.

Die „Pfinztaler Kunstspur“ am Jubiläumswochenende führt durch drei Ortschaften, wobei die teilnehmenden KünstlerInnen die „Kunsttage“ ganz individuell vorbereitet haben und Kunstinteressierte wie Neugierige in ihre Ateliers und Privaträume einladen; sie präsentieren sich aber auch an ganz anderen Orten:

Viele der gezeigten Werke kann man kaufen. Als Vorbote präsentieren die „Pfinztaler Kunsttage“ vom 22.9. bis 22.10 auch am Jubiläumswochenende unabhängig von den Öffnungszeiten eine Ausstellung bei Firma Reisser (Gewerbestr. 28, Pfinztal-Berghausen), bei der fast alle bisherigen Mitglieder dabei sind.

Große Fensterflächen bieten hier einen Einblick in die Schaffenswelten von Susanne Berding, Carmen Büge, Ann-Kathrin Busse, Karin Ella Gengel, Ursula Hurst-Kiefer, Karolina Jarmolinska, Christiane Köhl, Thomas Leder, Stefan Lenzinger, Jutta Maier, Pavel Miguel, Antonio Fernández Alfonso, Irmgard Mühl, Guntram Prochaska, Monika Roser, Gerd Stutz und Dietmar Zankel. -pat