40 Jahre Städtische Galerie

Gleich drei Jubiläen feiert die Städtische Galerie dieses Jahr.

Da wäre der 40. Geburtstag des Museums neben dem ZKM, und gleichzeitig werden ihr Förderkreis sowie die zur Galerie gehörende Sammlung Garnatz 25 Jahre alt. Das wird am Sa, 27.11. von 11 bis 18 Uhr groß gefeiert – mit freiem Eintritt in das Museum und kostenloser Teilnahme an den Führungen, die durch die Ausstellungen „Elsa & Johanna“ und „Hermann Landshoff“ stattfinden. In der Kinderwerkstatt geht es um Porträtfotografie und obendrein werden Kunstpostkarten, Plakate und Kataloge verschenkt, solange der Vorrat reicht.

Apropos Landshoff: Bis zum 30.1.22 bietet die Schau Einblicke ins glamouröse Schaffen des Mode- und Porträtfotografen, der nicht nur die Modefotografie im 20. Jh. maßgeblich geprägt hat, sondern auch Berühmtheiten wie Albert Einstein, Karl Valentin, Walker Evans, Max Ernst und Marcel Duchamp vor seine Linse bekam. -fd