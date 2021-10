Abschied von Gross & Klingelhöller  

Mit Präsentationen in ihren Dienstateliers im Bildhauergarten und einem tollen Motiv verabschieden sich die Künstler und „Documenta“-Teilnehmer Erwin Gross und Harald Klingelhöller, beide langjährige Professoren und Rektoren, von der Kunstakademie.

Ihre Arbeiten in den fast leeren Räumen sind am Do, 30.9. und Fr, 1.10. jeweils von 16 bis 21 Uhr zu sehen. -rowa