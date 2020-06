Abstrakte Kunst

Vier Künstler präsentieren ihre Abstract Art in den Galerieräumen der Art Ettlingen, wobei die Werke mit ganz verschiedenen Techniken entstehen.

Während Ewald Fiegs Farblandschaften vorwiegend mit Acrylfarben und Cold Wax und Oil kreiert werden, arbeitet Jürgen Grünbauer vorwiegend in Öl. Die Werke von Sonja Leibfried entstehen durch vielschichtige Prozeduren mit Sumpfkalk, Marmormehl, Epoxidharz und Pigmenten und Lotta Leons Arbeiten durch Mixed-Media-Techniken, die schließlich als digitale Kunstfotografien weiterbearbeitet werden.

Da in der Corona-Zeit auch die Galerien nur mit Einschränkungen öffnen können, wird es voraussichtlich aufgrund der Auflagen keine herkömmliche Vernissage geben, sondern jeden Tag ein kleines Mini-Event oder aber eine besondere Überraschung: So porträtiert Grünbauer Besucher, Leibfried und Fieg zeigen Kunsttechniken wie Cold Wax And Oil, Marmormehlspachteln und Resingießen und Leon präsentiert zusammen mit ihrer Videoinstallation „Corona 2020 – Eine existentialistische Reise in 15 Bildern“ eine Lesung aus Albert Camus’ „Die Pest“.

Einzelne Events werden mit einem Livestream begleitet, Details auf den Social-Media-Plattformen Facebook und Instagram angekündigt. Für Erfrischungen und Musik ist gesorgt. -pat