Achteintel-Litfaßmuseum

Die Litfaßsäule ist der Dino der Werbewirtschaft.

Um 1855 wirkten die ersten Litfaßsäulen als Kreativmotor und Beginn der Kreativwirtschaft. Heute, 166 Jahre später, möchte die Initiative Achteintel um Michael Gibis und Daniel Ehniss diese Säulen nutzen, „um die Kreativität im Karlsruher Stadtbild wieder sichtbar zu machen, Aufmerksamkeit zu erregen, Interesse zu wecken und Mut zu machen“. Die Initiative möchte den weitestgehend brachliegenden Kulturbetrieb in Karlsruhe deutlich sichtbar machen, indem sie Litfaßsäulen mit Kunst, Grafik, Illustration und Fotografie von Kreativen aus der Region füllen und sie in ein Museum verwandeln. Langzeitziel ist, das Litfaßmuseum zu etablieren und in regelmäßigen Abständen Ausstellungen zu realisieren.

Bereits an zehn Tagen im Juli werden auf zwölf Säulen Werke verschiedener KünstlerInnen gezeigt, sechs Künstler bespielen je zwei identische Säulen. Auf einer zusätzlichen Informationssäule und der Website werden alle Säulen und deren Standorte zum Erkunden gelistet. Das Achteintel-Format (acht mal Din A1) ist das schmale Hochformat der Litfaßsäule; drei dieser Plakatformate füllen eine ganze Säule.

Die Ausstellungsidee wird mit einer Crowdfunding-Kampagne finanziert, die noch bis zum 20.5. auf der Plattform wemakeit.com läuft. Von dem dadurch eingenommenen Geld sollen die Litfaßsäulen vom Besitzer angemietet und die Druckkosten für knapp 40 Hochformate bezahlt werden. Außerdem soll den Kunstschaffenden ein kleines Honorar bezahlt werden, um ihnen auf diesem Weg etwas an Wertschätzung zurückgeben zu können. Als Dank für die Unterstützung gibt es hochwertige, inspirierende und praktische Interventions-Kits. Diese unterscheiden sich je nach Höhe des Beitrags. Somit kann dazu beigetragen werden Kreativität wieder sichtbar zu machen und im Gegenzug Anregungen für die eigene Kreativität zu erhalten. -pat