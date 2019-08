Adrien’s Garden

„Kunst ist alles, was wir haben.“

Die Galerie Klinger & Me präsentiert das installative Debüt des Karlsruher Duos Silk. Die Dresdner Galerie mit Dependance in Karlsruhe hat sich auf Nachwuchskünstler im In- und Ausland spezialisiert. Das Duo Silk arbeitet zeitgenössische soziale Fragen ab und versucht, den Sinn in der Welt und das Miteinander mit dem Planeten zu verstehen. Der Diskurs findet Einlass in Bildern, Rauminstallationen und Filmen. -asm