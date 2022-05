Marcel Odenbach lehrte von 1992 bis ’97 an der HfG Karlsruhe, war anschließend Professor an der Hochschule für Medien Köln und hatte von 2010 bis ’21 die Professur für Film und Video an der Kunstakademie Düsseldorf inne.

In der Ausstellung „After Crossing The River“ präsentiert der Kunstverein Wilhelmshöhe Ettlingen 15 junge KünstlerInnen, die ehemals bei Marcel Odenbach in seinen Klassen der Kunstakademie Düsseldorf und der Hochschule für Medien Köln studierten. Inzwischen haben sie alle selbst eine besondere Bekanntheit in der Kunst- und Filmszene erlangt. Zu sehen sind Kurz- und Spielfilme, für die der Kunstverein in einem seiner Räume einen Kinoraum einrichtet und dafür jeden Donnerstag eine verlängerte Öffnungszeit anbietet. Die Ausstellung zeigt neben den Filmen auch andere Videoarbeiten auf Flachbildschirmen und Videoinstallationen. Auch Wandarbeiten und skulpturale Installationen sowie eine Soundinstallation werden zu sehen und zu hören sein. Die Auswahl der KünstlerInnen sowie deren Beiträge zur Ausstellung hat der ehemalige Professor selbst getroffen. Beteiligte KünstlerInnen sind Eli Cortiñas, Dominik Gleis, Vesko Gösel, Tamer Jandali, René Kemp, Hanna Koch, Anna Lena Meisenberg, Róbert Olawuyi, Katharina Pethke, Jens Pecho, Johannes Raimann, Hedda Schattanik, Silke Schönfeld, Timo Seber und Roman Szczesny. -rowa