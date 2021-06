Agnes Märkel – „Rettende Welten“

Ihre Kunst schmückte auch schon das Cover unseres Stadtmagazins #143.

Nun zeigt die Karlsruher Künstlerin neue Werke in Bruchsal. In Agnes Märkels Arbeiten gehen Zeichnung und Fotografie eine Verbindung ein, in der sie optisch übergangslos zu verschmelzen scheinen. Diese Vorgehensweise lässt die Bilder zwischen imaginierter und jener Welt changieren, die wir als „reale“ bezeichnen. Die vordergründig einladend idyllischen Anmutungen der Bildräume entpuppen sich als unsichere Orte, manchmal nach Art einer Traumsequenz, surreal oder als Erzählung einer Welt nach dem Anthropozän.

So sind die Hunde in der Arbeit „Melencolia“ Zeichnungen und den berühmten Stichen Dürers entlehnt. Der Hund galt in früherer Zeit als der Begleiter der Gelehrten und Melancholiker. Die aktuelle Situation wird die Wahrnehmungsperspektive auf manche Szene beeinflussen. -rowa