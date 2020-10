Aids-Hilfe: Digitale Kunstversteigerung 2020

INKA präsentiert die erste digitale Benefiz-Kunstversteigerung der Aids-Hilfe Karlsruhe.

Neben der sexuellen Gesundheit, dem Hauptanliegen des Vereins, sind in diesem Jahr auch andere gesundheitliche Aspekte zu beachten; so wandert die jährliche Kunstauktion vom Karlsruher Schloss vornehmlich ins Internet. Hier lassen sich vom 10. bis 18.10. digitale (aber nicht weniger gültige!) Angebote auf die Exponate abgeben. Unter Einhaltung der gängigen Regeln kann man die Werke in der Fleischmarkthalle auf dem Schlachthofgelände aber zumindest live ansehen. Seit 1985 setzt sich die Aids-Hilfe Karlsruhe für Aufklärung und Beratung zum Thema HIV und anderen sexuell übertragbaren Krankheiten ein. -fd