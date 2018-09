Aktuelle Kunst aus Temeswar

Regelmäßig lädt die Karlsruher Gedok Künstlerinnen aus der Partnerstadt Temeswar ein.

Die nächste Ausstellung hat die aus Siebenbürgen stammende und in Baden-Baden lebende Künstlerin Katalin Moldvay kuratiert: Sechs junge Positionen von Künstlerinnen – zwei Studentinnen an der Fakultät für Kunst und Design und vier Lehrerinnen an der gleichen Hochschule – zeigen aktuelle Malerei, Grafik und Fotoarbeiten, Moldvay steuert eigene Objekte dazu. -gepa