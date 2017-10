„Alles in Ordnung?“ – dieser Frage stellen sich hier eine Vielzahl an Künstlerinnen der Gedok Wuppertal und Karlsruhe.

Brigitte Beier, Ulrike Eggers, Petra Göbel, Jacqueline Hess, Simone Ramshorn, Irmhild Schaefer, Erika Windemuth und Eva Witter-Mante treffen dabei auf Kolleginnen wie Christine Bauer, Antje Bessau, Elke Hennen, Gloria Keller oder Sonja Streng. Gezeigt wird eine breite künstlerische Palette aus Malerei, Zeichnung, Collage, Skulptur, Fotografie, Video und Installation.

Vielfältig ist auch das Begleitprogramm: So spielen am Mi, 1.11. um 17 Uhr Karin Huttary (Percussions) und Hanna Jüngling (Geige) mit den Sprachakteuren Rita Huber-Süß und Rudolf Häfele. Am So, 5.11., 18 Uhr gibt’s Percussion-Power u.a. mit den Jugend-musiziert-Preisträgerinnen Hannah Schwarz und Tim Brucker und zur Finissage am So, 12.11. ab 11 Uhr eine Matinee-Lesung mit den Autorinnen Lea Ammertal, Karin Bruder und Irmentraud Kiefer. -rw