Andreas Lau – Ham (Space Monkey)

Vor 25 Jahren hatte der Karlsruher Maler Andreas Lau im Kunstverein Rastatt seine erste Einzelausstellung.

Und so ist „Ham (Space Monkey)“, benannt nach dem ersten Affen im Weltraum, eine Art Retrospektive geworden.

Oder mit den Worten des Künstlers angekündigt: „Nichts. Geht. Mehr. Schwereloses Leichtgewicht. Durchatmen im luftleeren Raum. Lautlos im Weltall. Unhörbarer Lärm. Gegensätze ziehen sich an. Begrenzte Ewigkeit. Andocken. Kein Raster greift. Auflösung in Zeichen und Muster. Das Lebendige und das Künstliche. Nichts passt zusammen. Bildstörung und Übertragungsfehler. Farbenfroh im Schwarzen Loch. Seit Urzeiten Uhrzeiten. Endlich endlose Ewigkeit. Ich bin dann mal weg. Fliege meine Runden. Wo ich nicht hingehöre. Immer am falschen Ort. Immer richtig. Genauer Blick gefordert. Das Universum im Detail. Das Große im Kleinen. Und umgekehrt. Dann wieder von vorn… And it′s gonna be a long long time…“

Coronabedingt gibt es keine Vernissage, Zutritt in zulässigen Einheiten mit Schutzmaske. -pat