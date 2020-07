Der Mensch im Raum ist eines der Lieblingsthemen von Anna Ingerfurth.

In ihrer Malerei konstruiert sie unwirkliche, minutiös aufgebaute Umgebungen, in denen sich die dort hineinplatzierten Figuren erst einmal orientieren müssen. Es sind künstliche Landschaften, die auf ihre Eignung als Lebensraum erforscht werden wollen. In ihren teils tagebuchartig entstehenden Collagen und Zeichnungen zeigt sich die Künstlerin humorvoll und verspielt.

Nach ihrem ersten Backnanger Auftritt 2013 in „Wagenhallen außer Haus“ folgt nun eine große Solo-Ausstellung. Anna Ingerfurth studierte an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste in Stuttgart bei Dieter Gross und Peter Chevalier, wo sie erst kürzlich einen Lehrauftrag erhielt. Das städtische Graphik-Kabinett muss indes vorerst geschlossen bleiben, da die konservatorischen Anforderungen der Sammlung nicht mit corona-sensibler Raumdurchlüftung kompatibel sind. -fd