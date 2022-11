Annette Lechler – Zeitloser Schmuck zwischen Kunst & Poesie

Die Karlsruher Schmuckgestalterin Annette Lechler zählt sicherlich zu den außergewöhnlichsten Schmuckgestalterinnen Deutschlands.

Ihre Arbeiten sind wandelbar, es ist Schmuck, der sich bewegt, fließt, leise zu vibrieren scheint, nahezu jedes Stück ist ein Füllhorn an Erfindungsreichtum, die vielen Variablen beim Tragen der edlen Formen muss man erst entdecken und sich erschließen. Eine mögliche Erklärung für ihre einzigartige Schmuckkunst: Annette Lechler studierte zunächst vier Jahre Bildhauerei an der Freien Kunstschule Freiburg, es folgten fünf Jahre mit Diplom zur Schmuckdesignerin an der Hochschule für Gestaltung Pforzheim.

Ihre Arbeiten wurden vielfach ausgezeichnet, u.a. 1999 mit dem „Staatspreis Hessen“, 2010 mit dem „Best of Germany Exhibit Prize“ des Philadelphia Museum of Art, aktuell 2022 mit dem „Staatspreis des Landes Baden-Württemberg“ für ihre aus Holz gefertigte wandelbare Struktur „Andernorts“. Ihre zwischen Kunst und filigraner Kleinskulptur schwebenden Arbeiten werden auch von Museen angekauft.

Eigentlich ist Annette Lechler ja Stammgast bei der „Karlsruher Weihnachtsmesse“ des BdK, ausgerechnet aber 2022 mit der Verleihung des „Staatspreises Ba-Wü“ zollt sie dem Proporz des Ausstellerinnenwechsels der Verkaufsschau Tribut. Da ihr ungewöhnlicher Schmuck einer Einführung und kleinerer Erklärungen bedarf, nutzt sie die schönen Räume der temporären Galerie Oh von Manuel Kolip in der Südlichen Waldstraße für eine dreitägige Präsentation quasi parallel zur „Weihnachtsmesse“.

Das Foto des Covers unserer „INKA Stadtmagazin“-Ausgabe vom Dezember 2022 stammt von Miriam Künzli. Schmuck: Schotenkette von Annette Lechler, Gewebe aus japanischen Garnen von Karin Bundschuh Weberin aus Heidelberg, selbst Trägerin des „Staatspreises Ba-Wü“ im Jahr 2010. -rw