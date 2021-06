In aller Regelmäßigkeit flutet Galerist Axel Demmer das bei einer sehr bunten Klientel auch aus Künstlern beliebte Café Segafredo in der City mit hochkarätiger Kunst.

In Petersburger Hängung hingen hier schon echte Kunstschätze von Klassikern wie Hubbuch oder Wachter an den Wänden des kleinen Bar-Cafés. Ab Juni sind in Pias Café Ecke Bürger-/Erbrinzenstr. nun endlich die tollen Holzdrucke der Karlsruher Künstlerin Annette Ziegler, ehemalige Professorin für Zeichnung in Mannheim, zu sehen. Mit einer jeweils begrenzten Zahl an Druckformen, die sie aus Holzabfällen gewinnt, schafft Ziegler ganze Serien aus Unikaten. In kräftigen Farben leuchten ein- und janusköpfige Gesichter auf, Figuren und Punkte. Sogar „Selfies“ bannt Ziegler auf Büttenpapier, neben- und übereinander. Aus dem Spiel mit der Kombination entsteht die neue Form.

Die Ausstellung sollte erst im November 2020 und dann im März 2021 im Segafredo stattfinden, musste aber immer wieder verschoben werden, weil das Segafredo nur to go geöffnet war. Im Spätherbst folgt eine Ausstellung zu Ehren zu Jahresanfang gestorbenen Künstlers Achim Fischel. -fd