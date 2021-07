In aller Regelmäßigkeit flutet Galerist Axel Demmer das bei einer sehr bunten Klientel auch aus Künstlern beliebte Café Segafredo in der City mit hochkarätiger Kunst.

In Petersburger Hängung hingen hier schon echte Kunstschätze von Klassikern wie Hubbuch oder Wachter an den Wänden des kleinen Bar-Cafés. Seit Juni sind in Pias Café Ecke Bürger-/Erbrinzenstr. die tollen Holzdrucke der Karlsruher Künstlerin Annette Ziegler, ehemalige Professorin für Zeichnung in Mannheim, zu sehen. Mit einer jeweils begrenzten Zahl an Druckformen, die sie aus Holzabfällen gewinnt, schafft Ziegler ganze Serien aus Unikaten. In kräftigen Farben leuchten ein- und janusköpfige Gesichter auf, Figuren und Punkte. Sogar „Selfies“ bannt Ziegler auf Büttenpapier, neben- und übereinander. Aus dem Spiel mit der Kombination entsteht die neue Form.

Im Spätherbst folgt eine Ausstellung zu Ehren zu Jahresanfang gestorbenen Künstlers Achim Fischel. Parallel präsentiert der Karlsruher Galerist in seiner Galerie in der Herrenstraße Arbeiten dreier berühmter Professoren der Karlsruher Kunstakademie aus den 1960er Jahren: Herbert Kitzel, Rainer Küchenmeister & Peter Herkenrath. -rowa