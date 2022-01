art Karlsruhe 2022

120 Jahre Kunstgeschichte von der Klassischen Moderne bis zu den frischesten Erzeugnissen aus den Ateliers, das verspricht die „art Karlsruhe“.

Mit 213 national und international renommierten Galerien aus 13 Ländern lotst das Kuratorium um Ewald Karl Schrade und Britta Wirtz VertreterInnen aller Sparten auf die Karlsruher Messe. Von Expressionismus über Informel und Zero bis zu Pop-Art und Formen aktueller, auch politisch engagierter Kunst ist dabei die gesamte stilistische Bandbreite vertreten. An großen Namen fehlt es nicht: Salvador Dalí, Pablo Picasso, Otto Dix, Max Liebermann, Josef Albers oder Kurt Schwitters treffen auf Gegenwartsgrößen wie Georg Baselitz, Neo Rauch, Heinz Mack, Günther Uecker und Gerhard Richter.

Auffällig ist die diesmal hohe Zahl an Künstlerinnen, darunter Miriam Cahn, Katharina Grosse, Candida Höfer, Karin Kneffel, Xenia Hausner und Cornelia Schleime. Eine Sonderschau bietet Einblicke in die Sammlung von Maria Lucia und Ingo Klöcker aus Bad Homburg mit ihrem Schwerpunkt auf Frauendarstellungen in Nachkriegs- und Gegenwartskunst. Mit einer Extra-Halle für Sonderausstellungen, Museumspräsentationen, Talks und Gastronomie bekommen die vier bewährten Hallen Zuwachs. Das beliebte „art Karlsruhe“-Prinzip der Durchmischung von Galerieflächen mit Skulpturenplätzen hat auch 2022 weiter Bestand. -fd