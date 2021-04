art Karlsruhe Selections 2021

Da die „art Karlsruhe“ 2021 aufgrund der fehlenden Öffnungsperspektive für das Messe- und Veranstaltungswesen abgesagt werden musste, finden rund um den ursprünglich geplanten Messetermin im Mai nun die digitalen „art Karlsruhe Selections“ statt.

Vom 20. bis 23.5. setzen die „art Karlsruhe Selections“ auf einen Mix aus Formaten zur Information und Kunstvermittlung sowie Diskussion: Es kommen sowohl Galeristen als auch Sammler und Künstler zu Wort. Neben den „Artima Talks“ zu unterschiedlichen Kunstmarktthemen können die Besucher auf www.art-karlsruhe.de an digitalen Führungen von KunsthistorikerInnen teilnehmen. Die Führungen beleuchten das Programm der zugelassenen Galerien mit unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen.

Die Themen der Talks und Führungen behandeln u.a. die aktuell besonderen Herausforderungen im Kunstbetrieb, das analoge Sammeln in digitalen Zeiten oder auch thematische Schwerpunkte wie die Frauen in der Kunst. Weitere digitale Highlights sind ein Podcast sowie Treffpunkt und Diskussion auf Clubhouse. Die Teilnahme am Digitalprogramm, das in Zusammenarbeit mit dem Zeit Weltkunst Verlag entsteht, ist kostenfrei und spontan möglich.

Auch offline ist die Kunstmesse erlebbar: Viele der für die „art Karlsruhe“ zugelassenen Galerien veranstalten vor oder während des ursprünglich geplanten Messezeitraums im Mai Sonderausstellungen und kleinere Events in ihrem Räumen. Sie rücken Künstler und Projekte in den Fokus, die auf der „art Karlsruhe“ 2021 präsentiert werden sollten, und zeigen für die Kunstmesse vorgesehene Werken. Zahlreiche Galerien haben bereits erste Ausstellungen unter dem Motto „art Karlsruhe Selections“ angekündigt.

Vom 17. bis 20.2.2022 soll dann die 18. Ausgabe der „Messe für Klassische Moderne und Gegenwartskunst“ wieder den Bogen über 120 Jahre Kunstgeschichte spannen und ihrem gewohnten Termin zu Beginn des Kunstmessejahres treu bleiben. -ps/pat