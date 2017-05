Artlet Studio

Simbabwesische Steinskulpturen aus dem Bestand seines Münsteraner Galeristenkollegen Eberhard Schnake präsentiert Peter Weyden noch bis zum 17.6. in der Karlsruher Dependance des Artlet Studios.

Die Arbeiten der jüngeren Bildhauergeneration gehören zur Ausstellung „Skulptur 2017“, die derzeit parallel zum offiziellen Projekt in Münster von mehreren Galeristen begleitet wird. Weiter geht es mit „Alice And The Machines“ (Preview: Sa, 24.6., Eröffnung: So, 25.6., 14 Uhr, bis 29.7.) und Sonja Tines’ fantasievoll-poetischen farbenfrohen Bildern im Großformat sowie kleinen bewegten Objekten.

Ein dabei immer wiederkehrendes Sujet der gerne surreal überzeichnenden Ingolstädterin ist „Alice im Wunderland“. Und ebenso märchenhaft bewegen sich dazu die abstrakten Figuren des Künstlerpaars Frauke und Dietmar Nowodworski aus Unna auf den festgelegten Bahnen einer mechanischen Welt. -pat ·