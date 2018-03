Aschenputtels Lust

Ob als roter oder zertanzter Schuh, goldener Pantoffel oder Stiefel – der Schuh spielt in diversen Märchen und Geschichten eine zentrale, symbolische Rolle.

Aber auch über fiktive Erzählungen hinaus bildet sich um Schuhe in unserem Alltag eine Fülle an Assoziationen. Neben der Schutzfunktion für Füße, sind Schuhe Sinnbilder für das Gehen und die Fortbewegung.

Sogleich setzt sich eine Gedankenkette in Gang und assoziiert die unterschiedlichsten Bewegungsarten wie rennen oder hasten – sogar Wut und Zerstörung können durch Schuhe ausgedrückt werden. Was sagen Schuhe über uns aus und wohin tragen sie uns? Mit Objekten, Fotografien, Installationen, Filmsequenzen und einer Mitmachaktion wird die Lust an Bewegung und Begegnung in der Ausstellung neu erspürt. -hju