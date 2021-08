Die monatliche Veranstaltungsreihe „Ateliereinblicke“ wird ab August fortgesetzt und fungiert so quasi wie eine Produzentengalerie.

Immer am zweiten Donnerstag im Monat laden die Bildenden Künstler des Atelierhauses auf dem Alten Schlachthof Besucher in ihre Ateliers ein. Zu sehen sind Malerei, Zeichnung, Objekte und Drucke, es gibt Einblicke in Werkprozesse und es besteht die Möglichkeit zu Gesprächen.

Bei den Terminen im August und September sind u.a. Holger Fitterer, Angelika Steininger, Katharina Wagner, Wolfgang Heiser, Benno Kotterba und Christine Schön vertreten. -rowa