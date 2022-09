Die Transportgestänge an der Südfassade und im Innenraum verweisen noch auf die industrielle Fleischverarbeitung.

Bis zu seiner künstlerischen Umnutzung war das Atelierhaus 13 a die Fleischerei auf dem Schlachthof-Gelände; heute arbeiten dort KünstlerInnen an Malerei, Grafik, Skulptur, Objekten und Schmuck. Am „Tag des offenen Denkmals“ öffnen diese Ateliers ihre Türen. Denkmalschutz und Zeitgeist treten in Verbindung und in eine reizvolle Spannung. -fd