Atelierhaus V12: Open Studios

Das im September seit 15 Jahren aktive unabhängige KünstlerInnenkollektiv aus der Viktoriastr. 12 öffnet für ein Wochenende seine Ateliers.

Alex Besta, Jil Beyer, Irma Chacall, Holger Fitterer, Frank Frede, Katrin Fuchsloch, Tenki Hiramatsu, Joachim Hirling, Verena Klary, Hiroko Nagata, Bronislava von Podewils, Julia Schiffer, Hanna Thaler, Eva Wittig, Ryosuke Yamauchi und INKA-Autorin Vivian Eckstein zeigen u.a. Arbeiten aus den Bereichen Fotografie, Bildhauerei, Malerei und Design.

Auf der an beiden Tagen geöffneten Sonnenterrasse besteht die Möglichkeit, sich auszutauschen und bei einem Gin Tonic lokalen DJs zu lauschen: Am Samstagabend legt DJ Stean funkige Jazz-Vinyls auf, am Sonntag spielen Roman Mühlschlegel und Etze eine Mischung aus „organischem Downtempo, kosmischem Jazz und souligen Obskuritäten“.

Den Auftakt macht der Komponist für zeitgenössische Klassik und Gitarrist Matthias Ockert mit „Warteschleifen #1“; Dagmar Vinzenz projiziert hierzu ihre Arbeiten im Vorderhaus (Sa, 18 Uhr). -pat