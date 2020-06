Ato Black: Solo Quarantine Residency

Unter dem Namen „Solo“ lanciert Ato eine „Quarantine Residency“, die KünstlerInnen kostenlosen Freiraum bietet.

Die Reihe stellt bis August monatlich Künstlerpositionen vor, weswegen Ato Black sein temporäres Kaiserstraßen-Büro räumt. Um der aktuellen Corona-Situation Sorge zu tragen, öffnet der jeweilige Künstler seinen temporären Ausstellungsraum an festgelegten Tagen und ermöglicht es Besuchern durch Einzelslots den künstlerischen Prozess auf intime Weise zu erleben: So können die Besucher den Aufbau einer Rauminstallation oder Ausstellung Stück für Stück, über mehrere Tage oder Wochen hinweg begleiten und bekommen die Gelegenheit, in Dialog zu treten.

Der Name „Solo“ spielt mit der Begrifflichkeit der „Solo Exhibition“, verweist aber gleichzeitig auf die neue Rolle der Betrachter, die sich (gezwungenermaßen) alleine dem Werk und der Künstlerperson im Ausstellungsraum stellen werden. Zum Start am Sa, 6.6. präsentiert Von Silberland seine „Private Potatoe Collection“. -pat