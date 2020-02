Ausblick: Kunstakademie Karlsruhe 2020

Kunst will wahrgenommen werden.

Herausragend ist dabei die Präsentation der MeisterschülerInnen, die in unterschiedlichen Orten und Kunstinstitutionen stattfindet. 2020 sind die erfolgreichen AbsolventInnen eines Studiums der Freien Kunst in den Bereichen Malerei/Grafik und Bildhauerei bei der Gesellschaft für junge Kunst im Alten Dampfbad in Baden-Baden zu Gast und zeigen dort vom 17.5. bis 28.6. ihre aktuellsten Arbeiten.

Ein Publikumsmagnet sind stets die offenen Ateliers zur Sommerausstellung (15.-19.7.) und die Jahresausstellung (12.-20.12.), letztere wird im Gegensatz zur Sommerausstellung kuratiert. Präsentationen der internationalen Gaststudenten, von Bachelor-Studenten für Kunst im Lehramt an Gymnasien und die Werkschau der Bewerber für die Graduierten-Stipendien des Landes ergänzen den Ausstellungsreigen. Bei der alljährlichen Professoren-Ausstellung gibt 2020 Axel Heil Einblicke in sein Werk (18.-28. 11.). -rw