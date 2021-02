Ausblick: Museum Frieder Burda

Das Baden-Badener Museum Frieder Burda hat seine Jahresplanung 2021/22 bekanntgegeben.

Als nächstes folgt die große Ausstellung „Impressionismus in Russland. Aufbruch zur Avantgarde“ (27.3.-15.8.) mit über 70 Werken aus der Tretjakow Galerie Moskau sowie weiteren bedeutenden russischen Museen. Das Kooperationsprojekt mit dem Potsdamer Museum Barberini in Zusammenarbeit mit der Staatlichen Tretjakow Galerie soll corona-bedingt zuerst in Baden-Baden und ab Herbst in Potsdam zu sehen sein.

Auch das Programm für 2022 mit den beiden Ausstellungen „Margaret und Christine Wertheim: The Institute For Figuring“ (Januar bis Juni) und „Die Maler des Heiligen Herzens“ (ab Sommer) steht. Es trägt die kuratorische Handschrift des neuen künstlerischen Leiters des Museums Frieder Burda: Udo Kittelman, ehemals Direktor der Berliner Nationalgalerie. -ps/pat