Ausblick: Wilhelm-Hack-Museum 2020

Auch wenn das Jahresprogramm im Haupthaus des Wilhelm-Hack-Museums wegen der im September anstehenden Brandschutzsanierung verkürzt ausfällt, finden sich 2020 zahlreiche Ausstellungshighlights im Programm.

Abhilfe schafft während der achtmonatigen Arbeiten das Street-Art-Projekt Muralu: Mit Blaqk und Parisko aus Griechenland sowie dem Franzosen Jef Aérosol gestalten internationale Künstler Hausfassaden in der Ludwigshafener Innenstadt. Die Rudolf-Scharpf-Galerie bleibt während der Sanierung durchgehend geöffnet: 2020 werden hier mit Eva Gentner, Arne Schmitt, Waldemar Zimbelmann und Rudolf Scharpf spannende künstlerische Positionen gezeigt.

Am Fr, 28.2. eröffnet die „Biennale für aktuelle Fotografie“, ab Sa, 18.4. sind druckgrafische Werke von Gerhard Richter und Sigmar Polke zu sehen und ab Sa, 6.6. verwandelt Michael Beutler die Museumsräume in fantastisch anmutende Architekturumgebungen. Bis zur temporären Schließung am 13.9. läuft zudem die Schau „Abstrakte Welten“, die sich dem Expressionismus und Konstruktivismus im frühen 20. Jahrhundert widmet. -fd