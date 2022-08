Baden-Baden:  Kunst findet Stadt

Mit der bis dato größten Luminarie in Deutschland verwandelt die BBE-Reihe „Kunst findet Stadt“ den Kurgarten zum zweiten Mal in eine frei zugängliche Open-Air-Galerie.

Nach dem Dänen Jeppe Hein gastiert 2022 die international gefeierte interdisziplinäre italienische Künstlerin Marinella Senatore in Baden-Baden. Herzstück der Ausstellung ist eine unter Berücksichtigung der Gegebenheiten produzierte Luminarie an der Kurhaus-Fassade.

Die aus Holz gefertigten Bögen und geometrischen Formen sind mit bunten LED-Glühbirnen bestückt; die dadurch entstehenden, an barocke Architektur erinnernden Portale ergänzt Senatore um Zitate, die sich auf Empowerment und die Anerkennung der eigenen Identität beziehen.

Im Grün des Kurgartens posiert mit „Bodies In Alliance“ eine weitere Luminarie, die dazu einlädt, selbst Teil der Kunst zu werden. Und inmitten der Kurhaus-Kolonnaden bereitet Senatore BürgerInnen und Besuchern im wahrsten Wortsinn die Bühne: Unterm Motto „Dance First, Think Later“ ist ein kreativer Raum für alle entstanden, ob Verein, Musikformation, Einzelperson oder Tanzgruppe. -pat