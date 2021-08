Vom Bildhauer zum Physiker.

Alle zwei Jahre verdoppelt sich das Wissen der Welt. Damit wir uns nicht vollständig im Datendickicht verlieren, sind ordnende, strukturierende Methoden gefragt. Ansätze dafür finden sich in der Netzwerkwissenschaft. Albert-László Barabási ist einer ihrer Protagonisten und mit seinem Bildungsweg vom Bildhauer zum Physiker geradezu für eine Ausstellung prädestiniert. In den Barabási Labs wurde in den vergangenen 25 Jahren Pionierarbeit auf dem Gebiet der Datenvisualisierung betrieben.

Komplexe Daten werden durch die Veranschaulichung in Knoten und Netzen, Parametern und Mustern fassbar. Datenvisualisierung macht verborgene Verbindungen und sich wiederholende Muster innerhalb von Natur, Gesellschaft, Sprache und Natur sichtbar. Die Ausstellung „Barabási Lab. Hidden Patterns“ gibt Einblicke in eine technisch, wissenschaftlich und vor allem auch ästhetisch ansprechende Welt. Zu sehen sind Prints, Skizzen, Videos, reale und visuelle Datenskulpturen. -fd