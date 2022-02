BBK: Jahresvorschau

Bis Anfang März war das Künstlerhaus noch renovierungsbedingt geschlossen.

Am So, 6.3. geht es dann los mit druckgrafischen Positionen des Künstlerhaus 188 Halle (bis 3.4.). Malerei und Plastik von Elmar Interschick und Lilo Maisch sind vom 9.4. bis 1.5. zu sehen. In „Stille Wasser“ werden Schätze aus dem Fundus des BBK gehoben und vom 9. bis zum 22.5. zur Schau gestellt.

Der Ausstellung „Scheinbare Realität“ von Betina Kaiser und Idiko Dewes-Demmerle (30.5.-19.6.) folgt die Mitgliederausstellung mitsamt Sommerfest (2.-24.7.). In „Offene Formate“ schafft der BBK Platz für Interventionen und Gäste im Künstlerhaus (1.8.-11.9.), Dieter Schwerda (Malerei) und Wilfried Steinbach (Plastik) stellen ihre Schau unter das Thema „sybillinisch“ (19.9.-9.10.), „Zeichnung – konzentriert“ heißt es vom 15.10. bis 6.11., und die neuen Mitglieder der Jahre 2021 und ’22 im Bezirksverband Bildender KünstlerInnen stellen sich vom 14.11. bis zum 11.12. vor. -fd