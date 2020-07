Zwar hat der Ausstellungsbetrieb vergleichsweise früh den Logout aus dem Lockdown gefunden, doch vieles ist anders geworden und die Zukunft in der Schwebe.

Die Jahresausstellung der Mitglieder des BBK sinniert darüber, ob wir unwiederbringlich in einer neuen Normalität leben (müssen), und ob in dieser alles besser, schlimmer, oder (am schlimmsten?) wieder wie früher wird.

„In neuen Zeiten“ kann eine Ausstellung auch mal online beginnen: Eine Woche vor der „echten“ Eröffnung ging es bereits im Internet los. Auf www.bbk-karlsruhe.de finden sich zudem Einblicke in die Ateliers der vielen beteiligten BBK-Mitglieder. -fd