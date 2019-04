BdK Baden-Württemberg mit Gemeinschaftsstand auf der „Loft“

Der für anspruchsvolle Gestaltung und hohe handwerkliche Qualität stehende Bund der Kunsthandwerker Baden-Württemberg setzt seine „Eunique“-Präsentationstradition auch auf der „Loft“ fort.

Ein Gemeinschaftsstand von rund 35 Quadratmetern Fläche präsentiert sieben Künstlerinnen mit den neuesten Kreationen aus ihren Werkstätten und Ateliers. Das Besondere: Vom Entwurf bis zur Umsetzung stammt alles in einer Hand und so ist jedes Stück aus edlen Materialien ein wertvolles Unikat in bester Verarbeitungsqualität.

Ulrike Bunte (Stuttgart) kombiniert in ihren Schmuckstücken Edelmetalle mit Fundstücken aus der Natur wie Muscheln, Schnecken, Bernstein und Perlen. Elke Hirsch (Bruchsal, www.hirsch-woodenheart.com) verwendet Hölzer wie Esche und Eiche aus der nahen Umgebung für ihre gedrechselten Schalen; zur Veredlung wird gebeizt, gekalkt, geräuchert und danach lackiert oder vergoldet. Papier ist das bevorzugte Material von Martina Kählig (Oberdischingen, www.martinakaehlig.de); durch Schneiden und Falzen entstehen Schmuckstücke, die auch einen Regenschauer problemlos überstehen. Stefanie Priessnitz (Pforzheim, www.stefaniepriessnitz.de) entwirft und fertigt eher klassische Schmuckstücke, die sie durch besondere Strukturen, Farbsteine und Perlen veredelt.

Loop-Schals aus Wolle sind die variablen Accessoires der Textildesignerin Christina Schneider (Baiersbronn, www.filzmo.de); sie lassen sich als Kragen, Kopfbedeckung oder Schal tragen. Gudrun Seyfert (Stuttgart, www.seyfertschmuck.de) verwendet vorwiegend Silber und Gold für ihre Schmuckstücke, wobei sie großen Wert auf Tragbarkeit und Nachhaltigkeit legt. Vielfältig sind die Arbeiten der Designerin Constanze Wieland (Niederstotzingen, www.cwdesignandillus.de): Aus gebrauchtem Leder fertigt sie Portemonnaies, Broschen und andere Accessoires, ihre Illustrationen werden auf Stoff gedruckt und z.B. zu Kissen verarbeitet. -pat