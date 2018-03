Drei Karlsruher Künstler spielen in den Räumen der CAS Software AG mit dem zweiten Blick, der Abkehr von gewohnten Bildkonventionen und Wahrnehmungskonstrukten.

Die in der Ausstellung präsentierten Werke verbindet die Rolle des Menschen im Raum und reflektieren so zeitgleich die Situation des Betrachters während er die Arbeiten wahrnimmt. Tomislav Hrkac ist mit Skulpturen aus dünnem Draht sowie filigranen Gemälden vertreten. Sowohl seine Malerei als auch die Skulpturen setzen sich aus feinsten Linien zusammen und ändern je nach Lichteinfall ihre Wirkung.

Auch Dennis Abel bedient sich in seinen Werken medienübergreifender Techniken und fügt digitale Fotografien und Elemente der Monotypie in klassische Malerei zusammen. Seine Arbeiten entfalten spannende Szenarien aus collageartig zusammengesetzten Körperfragmenten und Symbolen, die in seinen Werken oftmals wiederkehren. Jelena Azinovic stellt hingegen mit ihren Skulpturen konsequent Perspektivwechsel vor – die anfangs humoristisch anmutenden Werke bergen überraschende Details, die sich erst „bei näherer Betrachtung“ entfalten. -hju