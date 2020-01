Bernhard Edmaier – „Wasser“

Bernhard Edmaier fügt den Gleichungen Kunst = Leben und Wasser = Leben die logische Schlussfolgerung hinzu: Wasser = Kunst.

Die Fotos des studierten Geologen setzen das so selbstverständliche Element in all seinen Aggregatszuständen neu und aufregend in Szene. Auf seinen Reisen in entlegene Regionen der Erde erheischt Edmaier einzigartige Blickwinkel auf Wasser und wie es den Planeten formt und gestaltet. Aus Gletschern und Flussdeltas werden in der Vogelperspektive abstrakte Farb- und Formkompositionen. Mit Texten der Wissenschaftsautorin Angelika Jung-Hüttl. In einem interaktiven Teil vermittelt die Fotoschau Wissen über den Wasserkreislauf und wie sich der Klimawandel auf Meere und Gletscher auswirkt.

Themenführungen dazu sind am Fr, 3.1. um 15.30 Uhr und am So, 12.1. um 11 Uhr im Angebot. Eine exklusive Abendführung durch die Ausstellung „Planet 3.0 – Klima. Leben. Zukunft“ inkl. Getränken und Gelegenheit zum Plausch gibt’s bei „Abends im Museum“ (Do, 23.1., 18 Uhr), Wissenswertes über die Wiederansiedlung von Feldhamstern in Baden-Württemberg am Di, 28.1., über Igel-Monitoring in Städten am Di, 4.2. (je 18.30 Uhr) und Paläontologie-Star Eberhard „Dino“ Frey enthüllt bei seiner Themenführung Überraschungen aus der Erdgeschichte (Fr, 7.2., 15.30 Uhr). -fd