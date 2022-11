Bewegte Stille

Was ist die Geschwindigkeit der Stille, was bewegt das schweigende Wachsen der Wurzeln oder das lautlose Ziehen der Wolken?

In den an Wolkenspiele erinnernden Bildern von Christine Schön ist der Impuls zur Veränderung durch zahlreiche sich überlagernde Farbschichten eingeschrieben. Erstmals präsentiert sie das Thema in strenger Reduktion auf Grautöne.

Sophie Casado ist bekannt für ihre zarten, abstrahierten Papierarbeiten. Im Kontext der Atelierausstellung zeigt sie ihre dazu parallel entstehenden realistischen Gemälde von Schilfufern, Baumwurzeln oder Gras. -rowa