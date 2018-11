Bilder Bücher Bohnenranken

Der Titel verweist auf Bilder und Bücher, aber auch auf Bilderbücher, die oft Zeichnungen, Aquarelle, Drucke oder Fotos zeigen und einen Text lebendig werden lassen.

Studenten der PH haben sich mit der Fotokünstlerin Mona Breede und der Grafikdesignerin Susanne Saenger von Gemälden der Kunsthalle inspirieren lassen und laden auf eine Reise in vergnügliche Geschichten und märchenhafte Welten ein. Auf Fotos, in Filmen und in Büchern der Studenten begegnet man „durchgedrehten Hennen, einem kleinen Roboter“ und vielen anderen. -rw