Wer, wie die Sparkasse, seit Jahrzehnten Kunst sammelt – 1975 wurde der Förderpreis, der zur Ankaufs- und damit Sammeltätigkeit führte, erstmals ausgeschrieben –, besitzt irgendwann einen großen Fundus unterschiedlichster Werke zeitgenössischer Kunst.

Betitelt ist die Ausstellung, die einen Querschnitt daraus zeigt, deshalb sinnig mit „Bilderreich“. Hier steht die Förderung von in der Region arbeitenden oder aus dem Südwesten stammenden Künstlern im Vordergrund. Rund 70 Kunstwerke, die aber nicht nur durch den Förderpreis in die Sammlung kamen, sondern auch gezielt angekauft wurden, werden jetzt in einer ersten Überblicksschau präsentiert.

Insgesamt knapp 60 Künstler sind in der Ausstellung vertreten, darunter südwestdeutsche Positionen, international wichtige Künstler und, in einer separaten Studioausstellung, Druckgrafiken von künstlerischen „Schwergewichten“ wie Picasso, Miro, Warhol und Chagall. –ChG