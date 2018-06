Bildhauer-Klasse Klingelhöller

Die Kunstgalerie Artlet Studio in der Südweststadt macht mit ihren Präsentationen aktueller junger Kunst weiter ernst und kooperiert nun auch erstmals direkt mit einem Fachbereich der Kunstakademie.

In zwei Ausstellungen zeigen Studierende der Klasse Klingelhöller neue Arbeiten. Dass die Wahl auf eine Bildhauerklasse fiel, ist für Asmâa Senouci-Meflah von der Galerie kein Zufall, denn in der zeitgenössischen Bildhauerei zeige sich am deutlichsten der Wandel und der Fortschritt der darstellenden Künste: „Ob nun das organische oder das formal in sich geschlossene Kunstwerk, jedes kann aus unterschiedlichsten Perspektiven betrachtet und gedacht werden.

Was stets übrig bleibt, ist die Existenz des Kunstwerkes. Die Studierenden erforschen Formprinzipien, Produktionen, Ideen, Strukturen, Interpretationen und Materialien, um nur wenige Gedanken zu nennen. Gemeinsamer Nenner ist jedoch die Qualität des Werkes und Kunstwerken und die Suche nach der eigenen Sprache.“ -rw