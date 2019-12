Bildlabor 3

Spannende Einblicke in das experimentelle und künstlerische Schaffen in den studentischen Ateliers in Landau gibt die Präsentation von Malerei in der Villa Streccius in Landau.

Kuratiert von Prof. Tina Stolt zeigen sie bei aller Vielfalt an Stilen, Techniken und Themen auch große individuelle Klasse und Talent. Ausstellende: Ida Bomm, Petra Clar, Alexander Gaer, Dominik George, Julia Haimerl, Melina Jaensch, Ann-Kathrin Krächan, Sabine Niegel, Kai Ozaki, Jana Thelen, Belle Volkemer, Manuel Weiland. Es erscheint ein Katalog. -rw