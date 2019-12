Bildlabor 3

Mit dem dritten „Bildlabor“ setzt das Institut für Bildende Kunst seine Reihe der Einblicke in das experimentelle und forschende Schaffen in den studentischen Ateliers fort.

Nach Grafik- und Fotografie-Ausstellungen in Kaiserslautern und Viernheim folgt nun die Präsentation der Malerei in der Villa Streccius in Landau. Die Arbeiten entstanden bei den Malerei-Dozenten Prof. Tina Stolt, Rainer Kaufmann und Ana Laibach und wurden von Tina Stolt für die Ausstellung juriert. Es erscheint ein Katalog.

Ausstellende: Ida Bomm, Petra Clar, Alexander Gaer, Dominik George, Julia Haimerl, Melina Jaensch, Ann-Kathrin Krächan, Sabine Niegel, Kai Ozaki, Jana Thelen, Belle Volkemer und Manuel Weiland. -rw