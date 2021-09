Birgit Brenner – „Gefühlte Wahrheit“

„Wir leben in einer kollektiven Illusion vermeintlichen Verstehens“, heißt es in Sebastian Herrmanns Buch „Gefühlte Wahrheit“.

Was wir für wahr halten, muss nicht zwingend stimmen, sondern sich einfach wahr anfühlen. Mit gefühlten Wahrheiten anbetracht digitaler Informationsflut, Fake News und globalen Unsicherheiten setzt sich Birgit Brenner künstlerisch auseinander. Die Professorin an der Stuttgarter Kunstakademie greift dabei zu einem beliebten Mittel heutiger Weltkonstruktion: Aus einem Overflow an Information destilliert sie einfach verdichtete Bilder, im Versuch, die große Welt irgendwie zu fassen.

Brenner interessiert sich für alltägliche Manipulation, für die gesellschaftlichen Systeme, in die wir alle eingebunden sind, für den Klimanotstand und die sorglose Trägheit und Ignoranz des Einzelnen anbetracht all dessen. Neben intimen Zeichnungen oder Fotos arbeitet sie dabei auch mit raumgreifenden Installationen, Skulpturen und Stop-Motion-Filmen. -fd